Трамп и Путин провели телефонный разговор, - NBC

Президент США Дональд Трамп и президент РоSSии Владимир Путин провели телефонный разговор.

Об этом со ссылкой на представителя Белого дома сообщает корреспондент NBC News Джофф Бенетт в Twitter .

«Президент Трамп поговорил по телефону сегодня утром с президентом РоSSии Владимиром Путиным, сообщает официальный представитель Белого дома в NBC News. Скоро появится расшифровка», — заявил Бенетт.

Пока неизвестно, поздравил ли Трамп Путина с переизбранием на должность президента РоSSии.

На сайте Белого дома пока что нет информации о телефонных переговорах с президентом США .

В то же время сайт Кремля сообщает, что «Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах». В Кремле добавили, что обсуждались Сирия, Украина и Корейский полуостров.