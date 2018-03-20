РоSSия увеличивает количество запрещенных крылатых ракет, - командующий ядерными силами США

США неоднократно обвиняли РоSSию в нарушении условий договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

РоSSия увеличивает количество запрещенных крылатых ракет, - командующий ядерными силами США
Фото: Голос Америки

РоSSия увеличила размещение крылатых ракет, которые нарушают договор 1987 года о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Об этом заявил командующий ядерными силами США, глава Стратегического командования США генерал Джон Хайтен, передает Радио Свобода.

Во время слушаний в комитете Сената по вооруженным силам республиканец Деб Фишер спросил, увеличивает РоSSия производство и размещение крылатых ракет. Хайтен ответил утвердительно.

Напомним, еще в сентябре сообщалось, что внутри Альянса ведутся дискуссии о соблюдении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и его влиянии на политику безопасности НАТО. Подписанный в 1987 году бессрочный договор между США и СССР запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500) и малой (от 500 до 1000) дальности.

США неоднократно обвиняли РоSSию в нарушении условий договора. Так, в феврале NYT сообщила, что РоSSия тайно развернула крылатые ракеты, нарушив договор с США.

1 марта президент РФ Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию рассказал о новейшем вооружении РоSSии: стратегическом ракетном комплексе «Сармат», авиационном ракетном комплексе «Кинжал», гиперзвуковом ракетном комплексе с планирующим крылатым блоком и боевой лазерной установке.


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