США неоднократно обвиняли РоSSию в нарушении условий договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

РоSSия увеличила размещение крылатых ракет, которые нарушают договор 1987 года о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Об этом заявил командующий ядерными силами США , глава Стратегического командования США генерал Джон Хайтен, передает Радио Свобода.

Во время слушаний в комитете Сената по вооруженным силам республиканец Деб Фишер спросил, увеличивает РоSSия производство и размещение крылатых ракет. Хайтен ответил утвердительно.

Напомним, еще в сентябре сообщалось, что внутри Альянса ведутся дискуссии о соблюдении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и его влиянии на политику безопасности НАТО. Подписанный в 1987 году бессрочный договор между США и СССР запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500) и малой (от 500 до 1000) дальности.

США неоднократно обвиняли РоSSию в нарушении условий договора. Так, в феврале NYT сообщила, что РоSSия тайно развернула крылатые ракеты, нарушив договор с США .