В ОБСЕ настаивают на освобождении незаконно удерживаемых РФ украинских журналистов

"Журналисты не являются частью конфликтов между странами".

Журналисты не должны страдать из-за конфликтов между странами, поэтому украинский журналист Роман Сущенко должен быть освобожден из заключения в РоSSии.

Об этом заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир во время встречи в Национальном союзе журналистов Украины, сообщает Укринформ.

"Мы понимаем, что отношения между некоторыми странами достаточно сложны во время конфликта, как сейчас между Россией и Украиной. ОБСЕ создана, в том числе, чтобы поддерживать урегулирование конфликта, и мы всегда отмечали и отмечаем, что журналисты не являются частью конфликтов между странами", - сказал Дезир, добавив, что именно поэтому ОБСЕ настаивает на освобождении Романа Сущенко.

Кроме того, представитель ОБСЕ отметил, что в 1975 году страны-участницы Организации подписали Хельсинскую декларацию, которая обязывает поддерживать деятельность журналистов, в том числе международников.

Дезир отметил, что ОБСЕ также требует освобождение журналиста Николая Семены и блоггера Станислава Асеева, и в прошлом году во время визита в Москву он поднимал этот вопрос.

Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года. Будучи собственным корреспондентом "Укринформа" во Франции, он прилетел в РоSSию с частной поездкой. 7 октября того же года ему выдвинули обвинение в шпионаже. В ФСБ РоSSии заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ это опровергли.

24 января Московский горсуд продлил срок содержания под стражей Сущенко на два месяца - до 30 марта 2018 года.

Крымского журналиста Николая Семену роSSийский суд на аннексированном полуострове обвинил в публичных призывах к нарушению территориальной целостности РоSSии. 22 сентября 2017 года суд в Симферополе назначил ему наказание в виде двух с половиной лет условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью на три года.

27-летний журналист Станислав Асеев (публиковался под псевдонимом Васин) пропал 2 июня 2017 года на территории, контролируемой боевиками ОРДО, и находится в плену.