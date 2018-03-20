Граждане Украины смогут ездить на сезонную работу по биометрическим паспортам.

Польша упростила условия трудоустройства для украинцев. Теперь, чтобы поехать работать в соседнее государство не обязательно иметь рабочую визу. Достаточно пересечь границу с биометрикой, а на месте работодатель позаботится о все документы, сообщает ZAXID.net.

Как сообщалось, такие нововведения Польша ввела с начала года. Рекрутеры уже наблюдают определенную популярность сезонной работы среди украинцев. По их словам, самый большой наплыв работников будет на лето.

"За час работы в Польше Украинская платят в среднем 10-12 злотых, это примерно 90 гривен. И хотя это только сезонная работа, однако львовские коммунальные предприятия уже испытывают недостаток кадров", - отмечает издание.

Напомним, по оценкам МИД Украины, сейчас в Польше находится около 1 млн украинцев. Оценка властей Польши выше - министр по вопросам гуманитарной помощи и беженцев Беата Кемпа заявила, что В стране сейчас могут находиться более 2 млн мигрантов из Украины.

В прошлом году польские работодатели подали 1,7 млн заявок о намерении трудоустроить граждан Украины, что на треть больше, чем в 2016 году, а с 2014 года этот рост достиг 350%. Впрочем, эта цифра не является тождественной количеству трудоустроенных украинцев (которых меньше).