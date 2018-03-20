Румыния присоединилась к странам, непризнавшим голосование в Крыму
Чем разделяет свою позицию на уровне Европейского Союза.
Румыния не признает незаконную аннексию Крыма и проведения выборов на этой территории.
Об этом LB.ua сообщили в пресс-службе посольства Румынии в Украине.
«Министерство иностранных дел Румынии напоминает, что Румыния не признает незаконной аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополь РоSSийской Федерацией, а потому не признает проведения выборов на этой территории, чем разделяет свою позицию на уровне Европейского Союза и его государств-членов», - говорится в сообщении.
Дипломаты заверили, что министерство иностранных дел Румынии также подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границах.
Как сообщалось, Европейский союз не признает результатов голосования в оккупированном Россией Крыму на выборах президента и призвал изучить сообщения о нарушениях, которые поступали от международных наблюдателей.
Глава МИД Украины Павел Климкин передал главам МИД стран ЕС на сегодняшней встрече в Брюсселе список из 140 фамилий, задействованных в организации и проведении незаконных выборов в Крыму.
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