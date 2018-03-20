Порошенко не собирается отменять поездку на саммит НАТО из-за угроз Венгрии

Кроме комиссии "Украина - НАТО", есть другие встречи, на которые президент приглашен.

Посол Украины при НАТО Вадим Пристайко подтвердил, что заседание комиссии "Украина - НАТО" находится под угрозой срыва из-за действий Венгрии. Но, по словам дипломата, президент Петр Порошенко все равно примет участие в июльском саммите НАТО, на который приглашен.

Об этом он сказал Українським Новинам, комментируя заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о продолжении блокирования Венгрией евроинтеграционных устремлений Украины.

"Я думаю, что сейчас перед выборами они демонстрируют, что "идут до конца". Полагаю, что комиссия "Украина - НАТО", которая должна состояться на уровне министров иностранных дел, - это мероприятие действительно под угрозой. Что касается саммита, президент все равно посетит Брюссель, поскольку кроме комиссии "Украина - НАТО" существуют и другие встречи, на которые президент уже приглашен", - заявил Пристайко.

Он добавил, что Украина формального приглашения еще не получала, само решение будет приниматься не ранее конца апреля.

"Нас пригласили на саммит, но мы формально не получили еще приглашение, и Сийярто угрожает этим. Мы приглашение еще не получили, а он уже говорит нам, что заблокирует... Решение об этом будет приниматься не раньше конца апреля, а то и позднее", - добавил Пристайко.

Посол допустил, что последние заявления венгерского руководства связаны с предстоящими парламентскими выборами.

"Заявление о том, что будет заблокирован саммит, - это уже реально та красная линия, о которой недавно говорил министр Климкин, что венгерская сторона доходит до красной линии в своих угрозах и своих реакциях... У меня есть ощущение, что конкретный политик, в частности министр Сийярто, сейчас больше беспокоится не столько о своем государстве, сколько о своей карьере, с учетом грядущих выборов", - отметил он.

Парламентские выборы в Венгрии пройдут 8 апреля.

Напомним, Венгрия сообщила о намерении заблокировать участие Украины в запланированной на апрель встрече министров обороны стран Европейского Союза и проведение комиссии "Украина - НАТО" при участии Порошенко на саммите альянса в июле.

Венгрия называет конфликт вокруг языковых норм закона "Об образовании" единственной причиной ухудшения двусторонних отношений с Украиной.