Один военный ранен с полуночи на Донбассе

Зафиксирован один обстрел - у Песков.

Один военный ранен с полуночи на Донбассе
Фото: Макс Левін

С начала суток зафиксирован один обстрел опорных пунктов Вооруженных сил Украины на Донбассе.

На Донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял позиции военных в районе населенного пункта Пески. Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранение, сообщает штаб АТО.

Его доставили в лечебное учреждение и оказали помощь.

На Луганском направлении режим полного прекращения огня соблюдался в полной мере.

Напомним, 16 марта президент Петр Порошенко заявил о завершении АТО и начале операции Объединенных Сил. В ходе АТО силовыми подразделениями Украины были освобождены две трети оккупированного Донбасса.


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