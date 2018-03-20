Один военный ранен с полуночи на Донбассе
Зафиксирован один обстрел - у Песков.
С начала суток зафиксирован один обстрел опорных пунктов Вооруженных сил Украины на Донбассе.
На Донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял позиции военных в районе населенного пункта Пески. Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранение, сообщает штаб АТО.
Его доставили в лечебное учреждение и оказали помощь.
На Луганском направлении режим полного прекращения огня соблюдался в полной мере.
Напомним, 16 марта президент Петр Порошенко заявил о завершении АТО и начале операции Объединенных Сил. В ходе АТО силовыми подразделениями Украины были освобождены две трети оккупированного Донбасса.
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