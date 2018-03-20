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Один военный ранен с полуночи на Донбассе Зафиксирован один обстрел - у Песков. Фото: Макс Левін С начала суток зафиксирован один обстрел опорных пунктов Вооруженных сил Украины на Донбассе. На Донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял позиции военных в районе населенного пункта Пески. Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранение, сообщает штаб АТО. Его доставили в лечебное учреждение и оказали помощь. На Луганском направлении режим полного прекращения огня соблюдался в полной мере. Напомним, 16 марта президент Петр Порошенко заявил о завершении АТО и начале операции Объединенных Сил. В ходе АТО силовыми подразделениями Украины были освобождены две трети оккупированного Донбасса.

LB.ua

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