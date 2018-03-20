Дело Коцабы передали Апелляционному суду Львовской области

Обвинительный акт буде рассмотрен повторно.

Верховный Суд поручил Апелляционному суду Львовской области повторно рассмотреть дело блогера и журналиста Руслана Коцабы.

Согласно сообщению суда, 14 марта коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда рассмотрела представление Апелляционного суда Ивано-Франковской области о направлении уголовного производства по обвинению Коцабы в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 114-1 (воспрепятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований) Уголовного кодекса из одного суда в другой в пределах юрисдикции различных апелляционных судов.

Представление Апелляционного суда Ивано-Франковской области удовлетворено, уголовное производство направлено на рассмотрение в Апелляционный суд Львовской области.

Напомним, Руслана Коцабу задержали 8 февраля 2015 года по подозрению в государственной измене и шпионаже. Он активно выступал против проведения мобилизации.

12 мая 2016 года Ивано-Франковский городской суд приговорил Коцабу к 3,5 годам лишения свободы, признав виновным в препятствовании Вооруженным силам Украины, однако оправдал по обвинению в госизмене.

14 июля 2016 года Апелляционный суд Ивано-Франковской области оправдал Коцабу, и он вышел на свободу.

В июне 2017 года Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел отменил оправдательный приговор Коцабе и отправил его дело на новое рассмотрение.

В феврале Долинский районный суд Ивано-Франковской области вернул прокуратуре обвинительный акт против журналиста Руслана Коцабы.