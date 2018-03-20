Депутаты проголосовали за запрет ношения оружия в Раде

Закон поддержали 263 народных депутата.

Депутаты проголосовали за запрет ношения оружия в Раде
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада на вечернем заседании во вторник, 20 марта, внесла изменения в закон Украины об охране органов государственной власти и должностных лиц, который запрещает депутатам приходить в парламент с оружием.

За соответствующий законопроект №8155 проголосовали 263 народных депутата.

Он предусматривает, что в Верховную Раду, Администрации президента, Кабинет министров и другие здания, которые находятся под государственной охраной, запрещено приносить холодное и огнестрельное оружие, взрывчатку, боеприпасы и т.п. С оружием в этих зданиях могут находиться только лица, осуществляющие государственную охрану.

Также Рада рекомендовала президенту, спикеру парламента, Кабмину, главе Конституционного Суда, главе Верховного Суда издать акты об обеспечении правового режима охраны зданий.

Напомним, 15 марта депутат Надежда Савченко явилась в Верховную Раду с несколькими гранатами и "стволом". Это произошло уже после того, как Генпрокуратура обвинила ее в участии в подготовке терактов. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко якобы планировала массовые убийства депутатов.

В октябре прошлого года депутаты Юрий Левченко и Семен Семенченко бросили дымовую шашку в зале заседаний.


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