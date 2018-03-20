НАБУ завершило расследование против судьи Голяшкина

Судья Высшего админсуда указал недостоверную информацию в декларациях.

НАБУ завершило расследование против судьи Голяшкина
Олег Голяшкин
Фото: стоп-кадр видео

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование в отношении судьи Высшего административного суда Олега Голяшкина.

Об этом сообщается на сайте бюро.

14 марта судье и его защитникам предоставлен доступ к материалам уголовного производства, после ознакомления с которыми будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд.

По версии следствия, судья Голяшкин внес заведомо недостоверные сведения в ежегодные электронные декларации за 2015 и 2016 годы.

Речь идет о двух квартирах в центре Киева, владельцами которых являются члены семьи подозреваемого.

Детективы НАБУ считают, что судья действовал умышленно, вероятно, с целью сокрытия от соответствующих государственных органов и общественности своего реального имущественного положения и всего имеющегося у него и членов его семьи недвижимого имущества, а также чтобы получить служебное жилье в Киеве.

Напомним, в декабре 2017 года Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства для судьи Голяшкина.

В начале 2017 года Голяшкин стал фигурантом журналистского расследования программы "Наші Гроші. Досудилися". В сюжете говорилось, что Голяшкин требует служебную квартиру в Киеве, хотя на его мать записано две квартиры в Печерском районе столицы.

Высший админсуд с 15 декабря прекратил работу.


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