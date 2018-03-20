Следствие назвало версии по делу Волошина
В числе версий - несчастный случай.
Следствие рассматривает пять версий по делу о смерти и.о. директора аэропорта Николаева, бывшего летчика Владислава Волошина.
Об этом сообщается на сайте Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
Рассматриваются такие версии: самоубийство в состоянии душевного волнения; самоубийство совершено в связи с профессиональной деятельностью на посту и.о. директора; самоубийство из-за взаимоотношений в семье; самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ; несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием.
Проводятся судебно-медицинская, комплексная судебная экспертиза (дактилоскопическая, баллистическая, химическая), судебно-химическая, комплексная молекулярно-генетическая-взрывотехническая, психологически-психиатрическая посмертная, иммунологическая экспертизы.
Напомним, 29-летний руководитель Николаевского областного аэропорта Владислав Волошин покончил с собой 18 марта. В момент самоубийства дома у Волошина находилась его семья.
Позже в СМИ попала переписка Волошина и неизвестного, которую они вели в конце февраля. В переписке Волошин делится с собеседником копиями поручений губернатора Николаевской области Алексея Савченко, а также копией выводов проверки Госаудитслужбы ремонтных работ в аэропорту. Волошин жалуется на Савченко, а также говорит, что его посещают мысли о самоубийстве. Он также сообщает, что хотел писать заявление на увольнение, но губернатор продлил ему контракт.
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