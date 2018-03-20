С трассы М-20 возле Мариуполя убрали железобетонные тетраподы
Они спровоцировали больше двух десятков аварий.
Во вторник, 20 марта, с проезжей части автомобильной дороги М-20 "Славянск - Донецк - Мариуполь" возле поворота в населенный пункт Касяновка были убраны железобетонные тетраподы, установленные там в 2014 году.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.
Решение было принято в связи с тем, что никаких защитных функций железобетонные блоки больше не выполняют, зато являются опасным препятствием для водителей в темную пору суток и в условиях недостаточной видимости. "Как результат - больше двух десятков аварий, в которых травмировались по меньшей мере 10 человек", - отмечает полиция.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
20.03.2018 14:20
20.03.2018 14:21