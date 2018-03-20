С трассы М-20 возле Мариуполя убрали железобетонные тетраподы

Они спровоцировали больше двух десятков аварий.

Во вторник, 20 марта, с проезжей части автомобильной дороги М-20 "Славянск - Донецк - Мариуполь" возле поворота в населенный пункт Касяновка были убраны железобетонные тетраподы, установленные там в 2014 году.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.

Решение было принято в связи с тем, что никаких защитных функций железобетонные блоки больше не выполняют, зато являются опасным препятствием для водителей в темную пору суток и в условиях недостаточной видимости. "Как результат - больше двух десятков аварий, в которых травмировались по меньшей мере 10 человек", - отмечает полиция.


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