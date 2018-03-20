ЦИК назвал сменщиков Денисовой и Пацкана в Раде

Экс-министр юстиции Роман Зварич снова станет депутатом.

Центральная избирательная комиссия признала избранными депутатами Верховной Рады Михаила Побочих и Романа Зварича, а также зарегистрировала Побочих депутатом.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Побочих прошел в Раду по списку партии "Народный фронт" (№81) вместо избранной уполномоченным парламента по правам человека Людмилы Денисовой.

Побочих, 1986 года рождения, на момент выборов был заместителем начальника управления эксплуатации информационных систем Государственного Ощадного банка.

Зварич проходит в Раду от "Блока Петра Порошенко" (№82) вместо Валерия Пацкана, избранного председателем Счетной палаты.

Он, 1953 года рождения, был депутатом Рады III-VI созывов (в III и IV от "Народного руха Украины", в V-VI - от "Нашей Украины" Виктора Ющенко), а при президентстве Ющенко - министром юстиции в правительствах Юлии Тимошенко (в 2005 году) и Виктора Януковича (в 2006 году).

Вопрос регистрации Зварича ЦИК рассмотрит после предоставления им необходимых документов.

В случае отказа Зварича от мандата следующим претендентом на прохождение в Раду от БПП является Михаил Бейлин - бывший советник экс-главы Администрации Президента Бориса Ложкина.