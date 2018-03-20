Савченко объявила планирование теракта "политической провокацией" и "созданием сюрреализма"

Депутат утверждает, что хотела, чтобы власть поверила в возможность теракта.

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что на самом деле не планировала теракт в Верховной Раде, а занималась "политической провокацией" и "созданием сюрреализма" в ответ на попытки Банковой ее убить.

Об этом она сказала на пресс-конференции во вторник.

Савченко утверждает, что хотела, чтобы власть поверила в возможность теракта, но на самом деле не планировала этого всерьез. "Так может действовать только власть, которая пришла на крови Майдана - ей было не важно, умирают виновные или нет. Им нужна была кровь, чтобы прийти... Никогда в жизни не взорвалась бы в Верховной Раде ни одна граната, если бы там была хоть одна невинная душа", - сказала Савченко.

Депутат утверждает, что к ней приставили неких агентов и она намеренно начала придумывать "сюрреализм". "Объекту А было интересно фиксировать и записывать все, что делаю. Поэтому я начала создавать сюрреализм... рассказывала все возможные и невозможные операции", - заявила она.

Савченко также пообещала, что обязательно придет на заседание регламентного комитета Верховной Рады, который 21 марта будет рассматривать представления на снятие с нее депутатской неприкосновенности. "Естественно, я буду завтра на комитете. Я никуда не денусь. А сегодня я вышла, чтобы все рассказать, потому что завтра у меня не будет возможности", - ответила она на вопрос корреспондента LB.ua.

Напомним, 14 марта 2018 года стало известно, что Надежда Савченко является фигурантом дела Владимира Рубана, задержанного во время перевозки оружия из ОРДО. По данным следствия, Рубан готовил покушение на президента Петра Порошенко, руководителей силовых структур и других государственных деятелей. В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были взорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.

По данным Генеральной прокуратуры, Савченко принимала непосредственное участие в подготовке терактов и планировала массовые убийства депутатов Верховной Рады.

15 марта 2018 года Савченко явилась в Верховную Раду с несколькими гранатами и "стволом".