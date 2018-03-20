Савченко обвинила Администрацию президента в подготовке ее убийства

Депутат якобы трижды избежала покушения.

Савченко обвинила Администрацию президента в подготовке ее убийства
Фото: стоп-кадр видео

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что Администрация президента готовила ее ликвидацию.

"Впервые я получила предупреждение о том, что есть приказ Банковой на мою физическую ликвидацию от Таранова [бывший замглавы Администрации президента Андрей Таранов]. Вскоре после этого он погиб. Во второй раз я получила предупреждение от внешней разведки, что есть приказ на мою ликвидацию, снова-таки с Банковой. Моя сестра лично ездила общаться с Валерием Кондратюком [заместитель главы Администрации президента Украины с 15 октября 2016 года], чтобы это остановить. В третий раз меня предупредили, что я стою под ликвидацию, и назвали подразделение специальных сил, которое будет исполнять эту работу. Я поняла, что в четвертый раз меня могут не предупредить", - сказала Савченко на брифинге.

Напомним, Савченко, которую подозревают в подготовке военного переворота, ранее заявляла, что видела, как Андрей Парубий заводил снайперов в отель "Украина" во время Майдана. Позже она уточнила, что имела в виду Сергея Пашинского.


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