В кабинете Холодницкого нашли прослушку

Устройство в аквариум якобы установило НАБУ.

В кабинете Холодницкого нашли прослушку
Фото: Lb.ua

В кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого нашли оборудование для прослушки.

Об этом пишут "Обозреватель" и " Українські Новини" со ссылкой на источники.

Утверждается, что прослушка была заложена в аквариум.

По данным "Обозревателя", прослушка принадлежит НАБУ.

Напомним, ранее во вторник в СМИ появилась информация о скорой отставке Холодницкого из-за проблем со здоровьем.


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