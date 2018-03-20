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2018-03-20
В кабинете Холодницкого нашли прослушку
Устройство в аквариум якобы установило НАБУ.
Фото: Lb.ua
В кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого нашли оборудование для прослушки.
Об этом пишут "Обозреватель" и " Українські Новини" со ссылкой на источники.
Утверждается, что прослушка была заложена в аквариум.
По данным "Обозревателя", прослушка принадлежит НАБУ.
Напомним, ранее во вторник в СМИ появилась информация о скорой отставке Холодницкого из-за проблем со здоровьем.
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