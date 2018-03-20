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В кабинете Холодницкого нашли прослушку Устройство в аквариум якобы установило НАБУ. Фото: Lb.ua В кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого нашли оборудование для прослушки. Об этом пишут "Обозреватель" и " Українські Новини" со ссылкой на источники. Утверждается, что прослушка была заложена в аквариум. По данным "Обозревателя", прослушка принадлежит НАБУ. Напомним, ранее во вторник в СМИ появилась информация о скорой отставке Холодницкого из-за проблем со здоровьем.

LB.ua

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