Он перешел на сторону оккупантов и организовал все голосования за последние четыре года.

Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении главе избиркома Крыма Михаилу Малышеву по статьям 109 (захват власти), 110 (сепаратизм) и 111 (госизмена) Уголовного кодекса.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Малышев с 2010 года возглавлял избирательную комиссию Автономной Республики Крым, а после захвата полуосотрова Россией перешел на сторону оккупантов и занимался непосредственной организацией так называемого референдума о присоединении Крыма к РФ . Позже он обеспечивал проведение нелегитимных выборов в местные органы власти в 2014 году, в Государственную думу в 2016 году, а также выборов президента РоSSии в 2018 году.

За совершение этих преступлений УК Украины предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.