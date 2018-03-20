Прокуратура сообщила о подозрении главе избиркома Крыма
Он перешел на сторону оккупантов и организовал все голосования за последние четыре года.
Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении главе избиркома Крыма Михаилу Малышеву по статьям 109 (захват власти), 110 (сепаратизм) и 111 (госизмена) Уголовного кодекса.
Об этом сообщается на сайте прокуратуры.
Малышев с 2010 года возглавлял избирательную комиссию Автономной Республики Крым, а после захвата полуосотрова Россией перешел на сторону оккупантов и занимался непосредственной организацией так называемого референдума о присоединении Крыма к РФ. Позже он обеспечивал проведение нелегитимных выборов в местные органы власти в 2014 году, в Государственную думу в 2016 году, а также выборов президента РоSSии в 2018 году.
За совершение этих преступлений УК Украины предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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