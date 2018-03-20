НАБУ завершило расследование дела Суса

Его подозревают по ст.191 и ст.366-1 Уголовного кодекса.

НАБУ завершило расследование дела Суса
Дмитрий Сус

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование бывшего заместителя руководителя департамента особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрия Суса.

Как сообщается на сайте НАБУ, с 16 марта ему открыт доступ к материалам уголовного производства.

Дмитрий Сус подозревается по ст.191 и ст.366-1 Уголовного кодекса.

По версии следствия, находясь в должности старшего следователя и заместителя главы департамента ГПУ, Сус систематически занимался присвоением чужого имущества, в том числе в крупных размерах, путем злоупотребления служебным положением, а также растратой вещественных доказательств путем продажи сторонним лицам. Речь идет о средствах и имуществе, изъятые подозреваемым в ходе проведения следственных действий в рамках расследования уголовного производства.

Следствие считает, что собрало достаточно доказательств, свидетельствующих о том, что для реализации преступного умысла подозреваемый привлекал своих подчиненных, сотрудников других правоохранительных органов и физических лиц.

Кроме того, в ходе расследования установлен факт внесения подозреваемым заведомо недостоверных данных в декларацию о доходах за 2015 год. В частности, там не было сведений о наличии внедорожника Audi Q7.

Напомним, что до ноября 2016 года Сус был заместителем начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики. В СМИ это подразделение ГПУ называют "департаментом Кононенко-Грановского" - якобы он подконтролен этим нардепам от БПП.

Сус был одним из участников конфликта силового конфликта между НАБУ и ГПУ в августе 2016 года.

Прокурора уволили в апреле 2017 года. Причиной послужило систематическое нарушение законов "О предотвращении коррупции", "О прокуратуре", правил прокурорской этики и действия, которые порочат звание прокурора. Сейчас Сус находится под стражей.


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