Рада приняла закон о стратегической экологической оценке

Его принятие предусмотрено Соглашением об ассоциации.

Рада приняла закон о стратегической экологической оценке
Фото: ЦЕНЗОР

Верховная Рада на утреннем заседании во вторник, 20 марта, приняла во втором чтении и в целом законопроект №6106 о стратегической экологической оценке, который является одним из ключевых требований Соглашения об ассоциации Украины и Европейского союза.

За него проголосовали 233 народных депутата.

При этом принятие этого законопроекта растянулось на несколько лет. Еще в октябре 2016 года Рада проголосовала два связанных законопроекта о стратегической экологической оценке и оценке влияния на окружающую среду, но позже президент Петр Порошенко ветировал их.

В мае 2017 года депутаты учли поправки президента к ветированному законопроекту №2009а-д об оценке влияния на окружающую среду, а также заново проголосовали за стратегическую экологическую оценку в первом чтении. До второго чтения законопроект дошел только сейчас.

Цель этого законопроекта - создание механизма СЭО для обеспечения охраны окружающей среды во время принятия стратегических решений при долгосрочном планировании. Под СЭО подпадают государственные и местные программы, схемы, планы, стратегии, градостроительная документации. Оценка не распространяется на документы государственного планирования, касающиеся исключительно национальной обороны или чрезвычайных ситуаций; бюджеты, бюджетные программы и финансовые планы, а также на программы экономического и социального развития АР Крым, областей, районов и городов на краткосрочный период.

Оценка влияния на окружающую среду, проголосованная раньше, касается того, как конкретный объект строительства может влиять на природу.

Напомним, в мае 2017 года в Институте Горшенина прошел круглый стол, на котором представители Верховной Рады и Министерства экологии заявили, что эти два законопроекта - самые важные из текущей евроинтеграционной повестки дня.

Принятие этих законопроектов предусмотрено Соглашением об ассоциацию с ЕС и рядом международных соглашений.


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