Яценюк предложил создать украинско-польскую коалицию

Украина и Польша должны стоять плечом у плечу, считает лидер "НФ".

Если политики будут пытаться сделать из себя историков, это вызовет катастрофу в украинском-польских отношениях, считает лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк. «Надо срочно остановиться и изменить повестку дня. Перевернуть страницу и отдать историю историкам, а политике - будущее», - заявил он в интервью польскому телеканалу TVN24 во время визита в Варшаву 16 марта.

Яценюк напомнил, что во время Международной конференции «Революция, война и ее последствия» в Варшаве он обратился к польским партнерам с предложением «сделать все возможное, чтобы остаться объединенными с Украиной, и открывать «ящик Пандоры» истории»: «Конечно, мы должны изучать историю. Но для меня очевидно, что мы должны творить историю».

Лидер «Народного фронта» напомнил, что Украине и Польше удалось прийти к примирению 20 лет назад.

«Если политики будут пытаться сделать из себя историков, это повлечет катастрофу в наших двусторонних отношениях. Надо срочно остановиться и изменить повестку дня. Перевернуть страницу и отдать историю историкам, а политике - будущее», - подчеркнул Арсений Яценюк.

Он отметил, что многие в мире вдохновлены франко-германской коалицией: «Мы должны создать такую же - украинско-польскую коалицию. Это будет победой для обеих наших наций».

Яценюк выразил надежду, что Конституционный суд Польши пересмотрит статьи польского закона об Институте национальной памяти, содержит упоминание о «украинских националистов».

«Верю, что украинские и польские политики не просто примирятся, а будут стоять плечом к плечу, чтобы сделать наши нации сильными, процветающими и демократическими», - сказал лидер «Народного фронта».