СБУ заблокировала канал поставки автомобилей для боевиков "ЛНР" из Харьковской области

Бойцы спецслужбы задержали двух участников группировки.

Сотрудники Службы безопасности и военной прокуратуры Харьковского гарнизона разоблачили схему поставки автомобилей для незаконных вооруженных формирований т.н. "ЛНР".

Об этом сообщил в Фейсбуке спикер СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Так, злоумышленники наладили транзит зарегистрированных в странах Евросоюза автомобилей на временно оккупированные территории Луганской области. Из Харьковской области машины переправляли в РоSSию, где их забирали представители так называемой "народной милиции ЛНР".

Бойцы спецслужбы задержали двух участников группировки в сервисной зоне международного пункта пропуска "Гоптовка" при попытке вывоза в РФ очередного внедорожника.

Фото: Пресс-служба СБУ

Уголовное производство осуществляется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса (создание террористической группы или террористической организации). Решается вопрос о дополнительной квалификации действий участников группы по другим статьям, объявления им подозрения и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия.