СБУ заблокировала канал поставки автомобилей для боевиков "ЛНР" из Харьковской области
Бойцы спецслужбы задержали двух участников группировки.
Сотрудники Службы безопасности и военной прокуратуры Харьковского гарнизона разоблачили схему поставки автомобилей для незаконных вооруженных формирований т.н. "ЛНР".
Об этом сообщил в Фейсбуке спикер СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Так, злоумышленники наладили транзит зарегистрированных в странах Евросоюза автомобилей на временно оккупированные территории Луганской области. Из Харьковской области машины переправляли в РоSSию, где их забирали представители так называемой "народной милиции ЛНР".
Бойцы спецслужбы задержали двух участников группировки в сервисной зоне международного пункта пропуска "Гоптовка" при попытке вывоза в РФ очередного внедорожника.
Уголовное производство осуществляется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса (создание террористической группы или террористической организации). Решается вопрос о дополнительной квалификации действий участников группы по другим статьям, объявления им подозрения и избрании меры пресечения.
Продолжаются следственные действия.
Напомним, ранее СБУ задержала жительницу Мариуполя, которая переоформляла квартиры в оккупированном Донецке на боевиков.
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