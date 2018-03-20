ПАСЕ готовит на апрель расширенные дебаты по РоSSии

"Это даёт новые возможности для расширения санкций против агрессора".

ПАСЕ готовит на апрель расширенные дебаты по РоSSии
Фото: kapital.com

Парламентская ассамблея Совета Европы в апреле может провести расширенные дебаты, посвященные РоSSии. На них будут обсуждаться отравление роSSийского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля в Великобритании, а также выборы президента РоSSии на территории Крыма.

Об этом LB.ua сообщил вице-президент ПАСЕ, народный депутат фракции БПП Владимир Арьев.

"Украинская делегация вчера подала заявку в ПАСЕ на проведение срочных дебатов по выборам президента РФ. Я сразу вчера подал эту заявку как глава делегации. Но мы готовы снять свою заявку, чтобы уже в апреле провести расширенные дебаты по РоSSии. Начиная с агрессии теперь уже против Великобритании, о продолжении агрессии против Украины, а также по факту проведения незаконного голосования за президента РФ в аннексированном Крыму", - заявил он.

Арьев отметил, что Великобритания уже пообещала подать соответствующую заявку на проведение таких дебатов, когда они закончат расследование отравления агента Скрипаля.

"По предварительному расписанию, такие дебаты в ПАСЕ по РоSSии состоятся 26 апреля. Это будет сессия ПАСЕ, когда проходят как раз текущие дебаты. По их итогам таких текущих дебатов в ПАСЕ принимаются резолюции. Для нас это важно, чтобы был задействован механизм резолюции, чего нет в процессе срочных дебатов. Почему важно принятие резолюции? Это даёт новые возможности для расширения санкций против агрессора",- сказал он.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Минздрав отменил медкарты для поступления детей в детсад или школуМинздрав отменил медкарты для поступления детей в детсад или школу
"Церковь перешла на сторону зла": Бывший священник УПЦ МЦ рассказал, как Янукович стал Президентом"Церковь перешла на сторону зла": Бывший священник УПЦ МЦ рассказал, как Янукович стал Президентом
Комитет Европарламента проверит назначение нового генсека ЕврокомиссииКомитет Европарламента проверит назначение нового генсека Еврокомиссии
"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко
Разработчик "Новичка" обвинил в отравлении Скрипаля МосквуРазработчик "Новичка" обвинил в отравлении Скрипаля Москву
Блок рекламы


Похожие новости
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на выборы в РоSSииCharlie Hebdo опубликовал карикатуру на выборы в РоSSии
Комитет по нацбезопасности сегодня подготовит закон о запрете ношения оружия в РадуКомитет по нацбезопасности сегодня подготовит закон о запрете ношения оружия в Раду
Посла РоSSии вызвали в МИД Швеции из-за дела СкрипаляПосла РоSSии вызвали в МИД Швеции из-за дела Скрипаля
Климкин: для РоSSии уже нет "красных линий", она начала войну против цивилизованного мираКлимкин: для РоSSии уже нет "красных линий", она начала войну против цивилизованного мира
Чего ждать от Путина и его агрессивной РоSSии? - WPЧего ждать от Путина и его агрессивной РоSSии? - WP
Оператора телефонной связи в Одессе уличили в сотрудничестве с ФСБ РоSSииОператора телефонной связи в Одессе уличили в сотрудничестве с ФСБ РоSSии
Рада завтра рассмотрит постановление о непризнании легитимности выборов в РоSSииРада завтра рассмотрит постановление о непризнании легитимности выборов в РоSSии
Заключенного в РоSSии Кольченко на 13 суток поместили в штрафной изоляторЗаключенного в РоSSии Кольченко на 13 суток поместили в штрафной изолятор
Как в РоSSии агитируют бойкотировать «выборы Путина»Как в РоSSии агитируют бойкотировать «выборы Путина»
В МИД РоSSии обвинили Киев во вмешательстве во внутренние дела фюрера РФВ МИД РоSSии обвинили Киев во вмешательстве во внутренние дела фюрера РФ
Последние новости
Подгружаем последние новости