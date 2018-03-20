ПАСЕ готовит на апрель расширенные дебаты по РоSSии
"Это даёт новые возможности для расширения санкций против агрессора".
Парламентская ассамблея Совета Европы в апреле может провести расширенные дебаты, посвященные РоSSии. На них будут обсуждаться отравление роSSийского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля в Великобритании, а также выборы президента РоSSии на территории Крыма.
Об этом LB.ua сообщил вице-президент ПАСЕ, народный депутат фракции БПП Владимир Арьев.
"Украинская делегация вчера подала заявку в ПАСЕ на проведение срочных дебатов по выборам президента РФ. Я сразу вчера подал эту заявку как глава делегации. Но мы готовы снять свою заявку, чтобы уже в апреле провести расширенные дебаты по РоSSии. Начиная с агрессии теперь уже против Великобритании, о продолжении агрессии против Украины, а также по факту проведения незаконного голосования за президента РФ в аннексированном Крыму", - заявил он.
Арьев отметил, что Великобритания уже пообещала подать соответствующую заявку на проведение таких дебатов, когда они закончат расследование отравления агента Скрипаля.
"По предварительному расписанию, такие дебаты в ПАСЕ по РоSSии состоятся 26 апреля. Это будет сессия ПАСЕ, когда проходят как раз текущие дебаты. По их итогам таких текущих дебатов в ПАСЕ принимаются резолюции. Для нас это важно, чтобы был задействован механизм резолюции, чего нет в процессе срочных дебатов. Почему важно принятие резолюции? Это даёт новые возможности для расширения санкций против агрессора",- сказал он.
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20.03.2018 12:18