ПАСЕ готовит на апрель расширенные дебаты по РоSSии

"Это даёт новые возможности для расширения санкций против агрессора".

Парламентская ассамблея Совета Европы в апреле может провести расширенные дебаты, посвященные РоSSии. На них будут обсуждаться отравление роSSийского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля в Великобритании, а также выборы президента РоSSии на территории Крыма.

Об этом LB.ua сообщил вице-президент ПАСЕ , народный депутат фракции БПП Владимир Арьев.

"Украинская делегация вчера подала заявку в ПАСЕ на проведение срочных дебатов по выборам президента РФ . Я сразу вчера подал эту заявку как глава делегации. Но мы готовы снять свою заявку, чтобы уже в апреле провести расширенные дебаты по РоSSии. Начиная с агрессии теперь уже против Великобритании, о продолжении агрессии против Украины, а также по факту проведения незаконного голосования за президента РФ в аннексированном Крыму", - заявил он.

Арьев отметил, что Великобритания уже пообещала подать соответствующую заявку на проведение таких дебатов, когда они закончат расследование отравления агента Скрипаля.