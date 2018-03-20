Климкин рассказал о встрече с венгерским главой МИД

Павел Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверяет, что его венгерский коллега Петер Сийярто во время встречи даже не вспоминал о вопросе размещения миссии ОБСЕ в Закарпатье.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Климкин заявил сегодня в рамках рабочего визита в штаб-квартиру НАТО. «Он этого вопроса даже не касался. Я вообще не понимаю, откуда пошла эта волна, поскольку никакой постоянной миссии ОБСЕ по определению там не нужно и не может быть.

Реально то, что мы должны делать, так это беспокоиться о том, чтобы РоSSия не сделала там более масштабных провокаций. А это, конечно, возможно», — подчеркнул глава МИД Украины. «Для того я и попросил министра внутренних дел (Украины Арсена Авакова) и руководителя Службы безопасности (Украины Василия Грицака) об увеличении присутствия в плане противодействия роSSийским провокациям. А все остальное — это просто спекуляция», — сказал Климкин. Встреча Климкина и Сийярто состоялась в рамках заседания группы «Друзей Украины» с участием министров иностранных дел стран-членов ЕС. По словам украинского министра, Сийярто спросил его «о последних провокациях, которые произошли в Закарпатье».

«Я четко ему ответил, и я рад, что это слышали все министры, что они были организованы роSSийскими спецслужбами — ФСБ, в одном случае с использованием польских радикалов, в другом это вообще было организовано ФСБ с территории Приднестровья», — добавил глава внешнеполитического ведомства Украины.

При этом Климкин не считает, что Венгрия реально мешает сотрудничеству Украины с НАТО, блокируя проведение заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров. «Это — таки попытка, поскольку это не мешает развитию реального взаимодействия с НАТО, ни в смысле поддержки НАТО реформ в Украине, ни в смысле того, что мы делаем по всем нашим трекам, начиная от трастовых фондов и заканчивая проектами. Это, скорее, такая политическая манипуляция, чтобы заблокировать формальные встречи. Это, конечно, жаль, и мы работаем с нашими партнерами над тем, чтобы снять эту блокировку», — подчеркнул министр. В связи с этим он выразил мнение, что это блокирование «связано не только с внутренней политикой Венгрии, но и со многими другими факторами».

«Но наша позиция — и я об этом подробно рассказал Йенсу (Йенс Столтенберг — генсек НАТО — УНИАН) заключается в том, что мы на самом деле помогаем нашим гражданам венгерского происхождения … Мы заботимся о том, чтобы у них был минимальный уровень знания украинского языка и понимание страны, в которой они живут», — подчеркнул Климкин. Он сообщил, что Столтенберг проявил понимание ситуации: «Конечно, я понимаю, что должен быть баланс между использованием языков национальных меньшинств и пониманием и знанием государственного языка. Я и буду это поддерживать, поэтому наша позиция абсолютно понятна».


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