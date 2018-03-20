Комитет по нацбезопасности сегодня подготовит закон о запрете ношения оружия в Раду

В документ необходимо внести дополнительные правки.

Комитет по нацбезопасности сегодня подготовит закон о запрете ношения оружия в Раду
Иван Винник
Фото: Макс Требухов

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности сегодня подготовит к рассмотрению закон о запрете ношения оружия в парламент.

Об этом LB.ua сообщил секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат фракции БПП Иван Винник.

"Сегодня в перерыве работы парламента мы рассмотрим проект закона 8155 «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц», которым предлагается запретить ношение в парламент и другие органы власти оружия, взрывчатых и ядовитых веществ. Если решение будет принято, закон может быть принят уже сегодня", - заявил он.

Нардеп подчеркнул, что в проекте закона необходимо внести дополнительные правки.

"Чтобы он не вступал в противотечение с законом «О статусе народного депутата». А нардепа можно было проверить на наличие оружия, предложить его сдать при прохождении в парламент, в случае его наличия", - добавил он.

Как сообщалось, вчера в Раду был внесён проект закона за подписью спикера Андрея Парубия и глав фракций, которым предлагается:

1. Статью 9 дополнить частью второй следующего содержания: "К зданиям, где работают Верховная Рада, Президент Украины, Кабинет Министров, а также зданий, где работают другие органы государственной власти Украины, относительно которых осуществляется государственная охрана в соответствии с этим Законом, не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием (кроме лиц , которые в соответствии с настоящим Законом осуществляют государственную охрану соответствующего здания), а также лица с взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или займись теми твердыми веществами, пиротехническими средствами, ядовитыми и сильнодействующими веществами".

2. В п.1 ч.1 ст.18 слова "государственная охрана" заменить словами "государственная охрана, не допускать к домам, где работают Верховная Рада, Президент, Кабинет Министров, а также зданий, где работают другие органы государственной власти Украины, относительно которых осуществляется государственная охрана в соответствии с этим Законом, лиц с холодной или огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или горючими твердыми ре ществ, пиротехническими средствами, ядовитыми и сильнодействующими веществами".

Напомним, 15 марта депутат Надежда Савченко явилась в Верховную Раду с несколькими гранатами и "стволом". Это произошло уже после того, как Генпрокуратура обвинила ее в участии в подготовке терактов. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко якобы планировала массовые убийства депутатов.

В октябре прошлого года депутаты Юрий Левченко и Семен Семенченко бросили дымовую шашку в зале заседаний.


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