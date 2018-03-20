"Правительство" так называемых "ЛДНР", разрешив регистрировать на территориях "республик" автомобили со стертыми или перебитыми серийными номерами деталей, тем самым стимулировали всплеск воровства транспортных средств вне территории "республик". По мнению блогера Елена Степовой, проблемы начнутся также и у курирующей власти, так как именно роSSийское правительство создало такие условия, при которых любые вопросы, в том числе "отжатия" движимого и недвижимого имущества, решаются с помощью оружия, завезенного из РФ, передает Час Пик.

По ее словам, "власти" так называемой "ЛНР" разрешили легализировать на оккупированной территории "отжатые" транспортные средства без идентификационных номеров или с испорченными серийными номерами деталей.

По мнению Степовой, самой криминальной зоной в связи с данным "разрешением" станут самопровозглашенные "республики", которые начнут торговать "отжатыми" автомобилями, а это, в свою очередь, создаст не спокойную обстановку в регионе.

Блогер также рассказала жизненную ситуацию, которая произошла с ее знакомым, жителем оккупированного Свердловская, который может ездить на своем "ДЭУ" исключительно по территории "республик". Так, мужчина, который яро поддерживал "Новороссию" в самом начале оккупации, боялся ездить на своем новеньком авто в связи со сложившейся ситуацией. Потом он перерегистрировал машину на номера так называемой "ЛНР", при этом ему сказали, что украинские номера не обязательно сдавать, однако при перерегистрации ему их никто и не вернул.

Мужчина обратился в МРЭО, но оказалось, что его украинские номера уже не вернуть - их порезали. Но мужчине повезло больше, чем некоторым жителям республики: у него еще имеется автомобиль "Таврия", который он не успел переоформить. Вот теперь и ездит на нем вся семья за пенсией в Украину и к родне в РоSSию.

Блогер предположила, что в так называемых "ЛДНР" теперь появятся автомобили, которые были угнаны в других странах, в частности в Украине и РоSSии, после чего мировое сообщество сможет увидеть настоящее лицо защитников "русского мира".