СБУ задержала жительницу Мариуполя, переоформлявшую квартиры в Донецке на боевиков

Для оформления "документов" использовалась украденная печать одного из судов Донецка.

Правоохранители задержали в Мариуполе женщину - участницу организованной преступной группировки, которая занималась переоформлением имущества граждан на боевиков "ДНР".

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности.

Установлено, что участники группировки организовали механизм противоправного переоформления прав собственности на объекты недвижимости в оккупированном Донецке на членов незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".

Для оформления "документов" использовалась украденная печать одного из райсудов Донецка.

"Окончательное переоформления жилья осуществлялось государственными регистраторами на подконтрольной Украине территории. Сделки осуществлялись без ведома и физического присутствия владельцев недвижимости, которые покинули Донецк из-за действий террористов", - говорится в сообщении.

Задержанной сообщено о подозрении по ст. 258-3 Уголовного кодекса. Суд избрал ей мерe пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Напомним, в прошлом году Высший совет правосудия разрешил арестовать судью Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Наталью Анисимову, которая подозревается в подделке судебных решений для передачи членам "ДНР" квартир в Донецкой области.