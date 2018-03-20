СБУ задержала жительницу Мариуполя, переоформлявшую квартиры в Донецке на боевиков

Для оформления "документов" использовалась украденная печать одного из судов Донецка.

СБУ задержала жительницу Мариуполя, переоформлявшую квартиры в Донецке на боевиков
Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители задержали в Мариуполе женщину - участницу организованной преступной группировки, которая занималась переоформлением имущества граждан на боевиков "ДНР".

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности.

Установлено, что участники группировки организовали механизм противоправного переоформления прав собственности на объекты недвижимости в оккупированном Донецке на членов незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".

Для оформления "документов" использовалась украденная печать одного из райсудов Донецка.

"Окончательное переоформления жилья осуществлялось государственными регистраторами на подконтрольной Украине территории. Сделки осуществлялись без ведома и физического присутствия владельцев недвижимости, которые покинули Донецк из-за действий террористов", - говорится в сообщении.

Задержанной сообщено о подозрении по ст. 258-3 Уголовного кодекса. Суд избрал ей мерe пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Напомним, в прошлом году Высший совет правосудия разрешил арестовать судью Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Наталью Анисимову, которая подозревается в подделке судебных решений для передачи членам "ДНР" квартир в Донецкой области.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Минздрав отменил медкарты для поступления детей в детсад или школуМинздрав отменил медкарты для поступления детей в детсад или школу
"Церковь перешла на сторону зла": Бывший священник УПЦ МЦ рассказал, как Янукович стал Президентом"Церковь перешла на сторону зла": Бывший священник УПЦ МЦ рассказал, как Янукович стал Президентом
Комитет Европарламента проверит назначение нового генсека ЕврокомиссииКомитет Европарламента проверит назначение нового генсека Еврокомиссии
"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко
Разработчик "Новичка" обвинил в отравлении Скрипаля МосквуРазработчик "Новичка" обвинил в отравлении Скрипаля Москву
Блок рекламы


Похожие новости
В Донецке умер создатель Хозяйственного Кодекса УкраиныВ Донецке умер создатель Хозяйственного Кодекса Украины
Автомобиль сотрудников Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел боевиковАвтомобиль сотрудников Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел боевиков
Военные задержали жителя Горловки, воевавшего за боевиков
Полиция задержала пятерых человек на месте драки, в которой пострадал нардеп ЛевченкоПолиция задержала пятерых человек на месте драки, в которой пострадал нардеп Левченко
Медсестра 10-й бригады, погибшая из-за обстрела боевиков, награждена орденом "За мужество"Медсестра 10-й бригады, погибшая из-за обстрела боевиков, награждена орденом "За мужество"
Во Львове полиция задержала супругов - взяточниковВо Львове полиция задержала супругов - взяточников
СБУ задержала поставщика лекарств в "ДНР"СБУ задержала поставщика лекарств в "ДНР"
Полиция задержала больше 100 человек возле Рады, в палатках нашли 9 гранат (обновлено)Полиция задержала больше 100 человек возле Рады, в палатках нашли 9 гранат (обновлено)
Полиция задержала 50 человек возле РадыПолиция задержала 50 человек возле Рады
Морские пехотинцы отразили атаку ДРГ боевиков на Мариупольском направлении
Последние новости
Подгружаем последние новости