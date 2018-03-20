Военнослужащий задержан по подозрению в сбыте 32 кумулятивных танковых зарядов в Черниговской области

Заряды были демонтированы с танков Т-64БМ "Булат" на территории воинской части.

В Черниговской области правоохранители задержали военнослужащего по подозрению в продаже 32 кумулятивных танковых зарядов.

Об этом сообщается на сайте Военной прокуратуры Центрального региона.

"19 марта военной прокуратурой Черниговского гарнизона разоблачена и прекращена преступная деятельность военнослужащего-контрактника 1-й отдельной танковой бригады оперативного командования "Север", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный - водитель танковой роты - снял и продал гражданском лицу по 11 тыс. гривен 32 линейных кумулятивных заряда с взрывчатым веществом. Указанные заряды типа ХСЧКВ 34 используются в модулях динамической защиты танков "Нож" украинского производства.

Предварительно установлено, что заряды были демонтированы с нескольких танков Т-64БМ "Булат" на территории воинской части и вынесены с целью продажи.

Фото: vppnr.gp.gov.ua

Комплекс "Нож" предназначен для защиты боевых машин и стационарных объектов от бронебойных снарядов, кумулятивных средств поражения и ударно-кумулятивных боеприпасов типа "ударное ядро".

Контейнеры с взрывчатым веществом и деньги были изъяты в ходе оперативной закупки.

Фото: vppnr.gp.gov.ua

Напомним, в Белой Церкви начальник склада воинской части украл 100 тонн дизтоплива.