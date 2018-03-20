Военнослужащий задержан по подозрению в сбыте 32 кумулятивных танковых зарядов в Черниговской области
Заряды были демонтированы с танков Т-64БМ "Булат" на территории воинской части.
В Черниговской области правоохранители задержали военнослужащего по подозрению в продаже 32 кумулятивных танковых зарядов.
Об этом сообщается на сайте Военной прокуратуры Центрального региона.
"19 марта военной прокуратурой Черниговского гарнизона разоблачена и прекращена преступная деятельность военнослужащего-контрактника 1-й отдельной танковой бригады оперативного командования "Север", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанный - водитель танковой роты - снял и продал гражданском лицу по 11 тыс. гривен 32 линейных кумулятивных заряда с взрывчатым веществом. Указанные заряды типа ХСЧКВ 34 используются в модулях динамической защиты танков "Нож" украинского производства.
Предварительно установлено, что заряды были демонтированы с нескольких танков Т-64БМ "Булат" на территории воинской части и вынесены с целью продажи.
Контейнеры с взрывчатым веществом и деньги были изъяты в ходе оперативной закупки.
Напомним, в Белой Церкви начальник склада воинской части украл 100 тонн дизтоплива.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
20.03.2018 12:09
20.03.2018 12:10