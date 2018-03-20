Сбежавших из Крыма врачей заменяют платные роSSийские клиники

Крым

В медучреждениях одного из известных курортных городов Крымского полуострова города Судака нет врачей-кардиологов. Об этом сообщил местный житель в соцсети Facebook, передает Час Пик.

По его словам, "госслужащие" из оккупационной "власти" обещают, что одного из востребованных специалистов смогут найти лишь в течение 2-х месяцев. Поэтому на протяжении этого времени местным жителям Судака придется ездить в Симферополь, где их принимают в стационарных отделениях местных медучреждений. При этом, один день пребывания там обходится в 6 тысяч рублей.

Как оказалось, в городе нет не только кардиолога, но и эндокринолога, лора и онколога.

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По информации украинских СМИ, после оккупации Россией Крымского полуострова многие специалисты переехали в Украину. Так, на 2015 год в Крыму не хватало 700 врачей и с каждым годом эта цифра растет. Кроме того, в Крыму более 1100 медицинских работников - пенсионеры, а 500 - предпенсионного возраста.

Главная причина медиков - это низкая заработная плата и непомерная нагрузка, ведь средняя зарплата крымских врачей составляет около 30 тысяч рублей, когда в Москве медработники такого же профиля получают по 70 тысяч рублей.

Между тем, чтобы устроиться на работу в Крыму, обязательно нужно иметь роSSийский паспорт. А также документ РФ необходим и для того, чтобы получать медицинские услуги. Крымчан с украинскими паспортами не трудоустраивают, а также отказываются лечить.


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