Кабмин попросил США исключить украинскую сталь из-под 25%-ной пошлины

Американский рынок является традиционным для металлургов Украины.

Кабинет министров попросил США исключить украинскую сталь из-под действия 25%-ной импортной пошлины.

Об этом в твиттере сообщила заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Наталия Микольская.

"Передала советнику по экономическим вопросам посольства США в Украине Дж. Полу Шутте письмо Владимира Гройсмана к руководству США об исключении украинской металлургической продукции из-под действия мер", - написала она.

Микольская отметила, что важно обеспечить доступ украинской продукции на рынок США , который является для украинской продукции традиционным.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25%-ной пошлины на ввоз стали и 10%-ной пошлины на ввоз алюминия. Они вступят в силу с 23 марта 2018 года. Исключение составили только три страны: Мексика, Канада и Австралия.