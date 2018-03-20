Послы G7 призвали Раду отменить е-декларирование для антикоррупционеров
Времени осталось меньше недели.
Фото: 112.ua
Послы стран "Большой семерки" призвали Верховную Раду исправить положения электронного декларирования для антикоррупционных активистов и международных членов наблюдательных советов государственный компаний.
Об этом говорится в твиттере послов.
"Требования касательно е-декларирования для антикоррупционных активистов и международных членов наблюдательных советов государственных компаний не соответствуют международным обязательствам Украины и лучшим практикам, негативно влияют на международную помощь и препятствуют борьбе с коррупцией. Группа стран «Большой семерки» (G7) решительно поддерживает рекомендации Венецианской комиссии об отмене этих требований и ожидает законодательного урегулирования, которое позволит выполнить эти рекомендации или отложить применение закона, до 1 апреля", - говорится в заявлении.
(1/2) Вимоги щодо Е-декларування для антикорупційних активістів та міжнародних членів наглядових рад державних компаній не відповідають міжнародним зобов’язанням України та кращим практикам, негативно впливають на міжнародну допомогу та перешкоджають боротьбі з корупцією.
(2/2) Група країн «Великої сімки» (G7) рішуче підтримує рекомендації Венеційської Комісії щодо скасування цих вимог та очікує на законодавче врегулювання, що дозволить виконати ці рекомендації або відкласти застосування закону, до 01 квітня.
Напомним, поправки к закону об электронном декларировании, согласно которым члены общественных антикоррупционных организаций обязаны отчитываться о доходах, были приняты Радой 23 марта 2017 года 268 голосами. Рада пробовала их отменить, но за это проголосовали лишь 46 депутатов при минимально необходимых 226.
Введение е-деклараций для антикоррупционеров осудили США и Британия.
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