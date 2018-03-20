Видео по делу Савченко шокирует все общество, - Ирина Луценко
Регламентный комитет Верховной Рады в присутствии Генпрокурора Юрия Луценко 21 марта рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с внефракционного нардепа Надежды Савченко.
Об этом 19 марта заявила нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко, передает корреспондент
«В среду будет рассматривать комитет. Вносить может только генпрокурор, согласно процедуре. Поэтому он будет. Фракция будет голосовать за все три позиции, – за снятие неприкосновенности, за арест, за все три позиции. Мы определились. Это недопустимо. Те факты, то видео, которое вы увидите в четверг, оно шокирует все общество», – заверила она.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
20.03.2018 10:01