Видео по делу Савченко шокирует все общество, - Ирина Луценко

Савченко

Регламентный комитет Верховной Рады в присутствии Генпрокурора Юрия Луценко 21 марта рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с внефракционного нардепа Надежды Савченко.

Об этом 19 марта заявила нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко, передает корреспондент «ГОРДОН».

«В среду будет рассматривать комитет. Вносить может только генпрокурор, согласно процедуре. Поэтому он будет. Фракция будет голосовать за все три позиции, – за снятие неприкосновенности, за арест, за все три позиции. Мы определились. Это недопустимо. Те факты, то видео, которое вы увидите в четверг, оно шокирует все общество», – заверила она.


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