Видео по делу Савченко шокирует все общество, - Ирина Луценко

Регламентный комитет Верховной Рады в присутствии Генпрокурора Юрия Луценко 21 марта рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с внефракционного нардепа Надежды Савченко.

Об этом 19 марта заявила нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко, передает корреспондент «ГОРДОН» .

«В среду будет рассматривать комитет. Вносить может только генпрокурор, согласно процедуре. Поэтому он будет. Фракция будет голосовать за все три позиции, – за снятие неприкосновенности, за арест, за все три позиции. Мы определились. Это недопустимо. Те факты, то видео, которое вы увидите в четверг, оно шокирует все общество», – заверила она.