Рада планирует уменьшить количество комитетов и министерств
На этой пленарной неделе Верховной Рады депутаты планируют рассмотреть законопроекты об оптимизации работы и распределении должностей в парламентских комитетах.
Об этом сегодня заявил спикер Андрей Парубий.
Речь идет о законопроекте, зарегистрированном в марте прошлого года, авторства Парубия, Игоря Грынива, Максима Бурбака, Олега Ляшко и других депутатов.
Предлагается внести изменения в Законы Украины «О комитетах Верховной Рады Украины» и «О центральных органах исполнительной власти», предусмотрев формирование новым созывом Верховной Рады не более чем 20 комитетов, а Кабинетом Министров — такое же количество министерств.
Парламент сможет создавать новый комитет только в случае создания нового министерства или реорганизации существующего. В то же время, ликвидировать комитет в случае наличия в его составе двух членов депутаты не смогут.
Кроме того, в рамках реформирования парламента в феврале этого года депутаты разных фракций подали законопроект, которым предлагается использовать метод бельгийского математика Виктора д’Ондта при распределении должностей в парламентских комитетах.
В частности, должности распределяются между депутатскими фракциями (группами) последовательно, одна за другой.
Очередную должность получает та депутатская фракция (группа), которая имеет наибольшую квоту (определенную с точностью до сотых), вычисляемую по формуле К = Ф:(П+1), где Ф — общее количество членов депутатской фракции (группы), а П — количество должностей, полученных депутатской фракцией (группой) к данному шагу.
После каждой полученной должности квота депутатской фракции (группы) пересчитывается с учетом нового количества полученных должностей.
Предложения по избранию депутата на должность в комитете вносятся фракциями (группами) в порядке очередности, полученной в результате применения метода д’Ондта, начиная с депутатской фракции (группы), количественный состав которой является наибольшим.
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20.03.2018 10:01