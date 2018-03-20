Рада планирует уменьшить количество комитетов и министерств

Парубий

На этой пленарной неделе Верховной Рады депутаты планируют рассмотреть законопроекты об оптимизации работы и распределении должностей в парламентских комитетах.

Об этом сегодня заявил спикер Андрей Парубий.

Речь идет о законопроекте, зарегистрированном в марте прошлого года, авторства Парубия, Игоря Грынива, Максима Бурбака, Олега Ляшко и других депутатов.

Предлагается внести изменения в Законы Украины «О комитетах Верховной Рады Украины» и «О центральных органах исполнительной власти», предусмотрев формирование новым созывом Верховной Рады не более чем 20 комитетов, а Кабинетом Министров — такое же количество министерств.

Парламент сможет создавать новый комитет только в случае создания нового министерства или реорганизации существующего. В то же время, ликвидировать комитет в случае наличия в его составе двух членов депутаты не смогут.

Кроме того, в рамках реформирования парламента в феврале этого года депутаты разных фракций подали законопроект, которым предлагается использовать метод бельгийского математика Виктора д’Ондта при распределении должностей в парламентских комитетах.

В частности, должности распределяются между депутатскими фракциями (группами) последовательно, одна за другой.

Очередную должность получает та депутатская фракция (группа), которая имеет наибольшую квоту (определенную с точностью до сотых), вычисляемую по формуле К = Ф:(П+1), где Ф — общее количество членов депутатской фракции (группы), а П — количество должностей, полученных депутатской фракцией (группой) к данному шагу.

После каждой полученной должности квота депутатской фракции (группы) пересчитывается с учетом нового количества полученных должностей.

Предложения по избранию депутата на должность в комитете вносятся фракциями (группами) в порядке очередности, полученной в результате применения метода д’Ондта, начиная с депутатской фракции (группы), количественный состав которой является наибольшим.

Источник: LB.ua


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