Польские националисты сожгли портреты Бандеры и Шухевича у украинского посольства в Варшаве

"Своими действиями и высказываниями они разжигают нетерпимость, действуют в интересах Кремля".

Посольство Украины в Варшаве выступило с заявлением, в котором осудило манифестацию польских националистов с "антиукраинской пропагандой".

"Посольство Украины в Республике Польша осуждает манифестацию отдельных польских националистических организаций, которые 19 марта 2018 года собрались возле посольства в Варшаве и произносили антиукраинскую пропаганду", – говорится в документе.

"Сознательно или бессознательно, но своими действиями и высказываниями они разжигают нетерпимость, действуют в интересах Кремля, в имперской политике, в которой нет места для существования ни свободной Украины, ни свободной Польши и демократической Европы. Вместе с тем мы благодарны гражданам Республики, которые в этот день пришли к посольству, чтобы в противовес националистической риторике выразить солидарность с Украиной и украинским народом под лозунгом "За достоинство Ваше и Наше", - говорится в заявлении.

В посольстве поблагодарили поляков, которые поддерживают Украину.

"Спасибо всем, кто находит в себе силу и мужество достойно стать на защиту украинско-польского братства и стратегического партнерства против популизма, манипуляций и искусственно разжигания антагонизма между нашими народами", – добавили в посольстве.

Журналист Евгений Приходько сообщил, что польские националисты сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича, "а посол польского Сейма положил на землю красно-черный флаг и стал на него".