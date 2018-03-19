Прокуратура завершила расследование дела о "налоговых площадках" Клименко

52 фигурантам, 25 из которых находятся в розыске, сообщили о подозрении.

Военная прокуратура завершила досудебное следствие в рамках дела о так называемых "налоговых площадках" экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

Об этом сообщил заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"14 марта 2018 года Главной военной прокуратурой закончено расследование уголовного производства о "налоговых площадках" в отношении преступной организации подозреваемого Клименко и других 52-х подозреваемых высокопоставленных должностных лиц бывшего Министерства доходов и сборов Украины", - сказано в справке, опубликованной на странице Матиоса в Facebook.

В рамках дела о подозрении сообщили 52 фигурантам, 25 из которых находятся в розыске. Задержанные подозреваемые, в свою очередь, внесли за себя 74 миллиона гривен в качестве залога.

По данным следствия, преступная группа Клименко нанесла государству ущерб на сумму 104 миллиарда гривен.

Двое подозреваемых заключили соглашение со следствием и возместили 26 миллионов гривен убытков.

Кроме того, в рамках уголовного производства было арестовано имущество стоимостью 6,9 млрд гривен и 5 миллионов долларов на счетах, а также изъято 4,4 млн долларов, 9,8 млн гривен, 7200 евро наличных средств.

Членов группы Клименко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 225, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 24 мая правоохранители провели в 15 областях Украины операцию в отношении бывших руководителей региональных подразделений налоговой. Были задержаны 23 бывших налоговика. Им инкриминируют участие в схеме по сбору денег с предприятий в обход госбюджета. Ущерб государству от этого оценивается в 96 млрд гривен.

Вскоре прокуратура сообщила бывшему министру доходов и сборов Клименко о подозрении по делу о "налоговых площадках". Военная прокуратура установила, что экс-министр доходов и сборов Александр Клименко путем использования схемы с налоговыми площадками украл 788 млн долларов.