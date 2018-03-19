В Запорожье убили херсонского экс-депутата
По предварительной информации, Константина Гурулева убили во время ограбления.
В Запорожье убили бывшего депутата Генического райсовета Херсонской области Константина Гурулева.
Об этом сообщает херсонское интернет-издание Визит.
Отмечается, Гурулев вместе с друзьями-спортсменами собирался из Запорожья лететь в Турцию. Рейс отменили, а Гурулев перестал выходить на связь.
Позже стало известно, что мужчину без документов в критическом состоянии с проломленной головой нашли на вокзале. Пролежав 3 дня в больнице он скончался. Родственники опознали погибшего.
По предварительной информации, экс-депутата, учителя физкультуры Счастливцевской школы убили во время ограбления.
В полиции инцидент не комментируют.
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19.03.2018 23:03