В Запорожье убили херсонского экс-депутата

По предварительной информации, Константина Гурулева убили во время ограбления.

В Запорожье убили херсонского экс-депутата
Фото: vizit.ks.ua

В Запорожье убили бывшего депутата Генического райсовета Херсонской области Константина Гурулева.

Об этом сообщает херсонское интернет-издание Визит.

Отмечается, Гурулев вместе с друзьями-спортсменами собирался из Запорожья лететь в Турцию. Рейс отменили, а Гурулев перестал выходить на связь.

Позже стало известно, что мужчину без документов в критическом состоянии с проломленной головой нашли на вокзале. Пролежав 3 дня в больнице он скончался. Родственники опознали погибшего.

По предварительной информации, экс-депутата, учителя физкультуры Счастливцевской школы убили во время ограбления.

В полиции инцидент не комментируют.


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