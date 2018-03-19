Обвинения против двух чиновников ГосЧС в связи с пожаром в одесском детском лагере передали в суд

Они подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия

Обвинения против двух чиновников ГосЧС в связи с пожаром в одесском детском лагере передали в суд
Фото: facebook.com/gunp.odessa

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении двух должностных лиц ГУ ГосЧС в области в деле о пожаре в детском лагере "Виктория".

Пресс-служба Одесской прокуратуры сообщает, что следователи завершили досудебное расследование в отношении двух должностных лиц Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Одесской области.

Бывший руководитель Киевского отдела ГУ ГСЧС в Одесской области и действующий инспектор подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Обвинительный акт в отношении указанных лиц прокуратура Одесской области направила в суд для рассмотрения по существу.

"Также при вмешательстве прокуратуры ГУ ГосЧС проведена проверка на объекте, по результатам которой внесен иск и решением суда полностью остановлена деятельность детского лагеря "Виктория".

Кроме того, на рассмотрении в суде находятся обвинительные акты в отношении директора и бывшего старшего воспитателя детского лагеря", - говорится в сообщении.

Напомним, пожар в лагере "Виктория" возник около 23:30 15 сентября. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились 52 ребенка.

После тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки двоих детей. Еще одну девочку искали как на месте пожара, так и в окрестностях лагеря, куда она, предположительно, могла убежать, испугавшись. Затем полиция сообщила, что на месте пожара найдены останки еще одного человека.


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