Тимошенко прокомментировала обвинения против Савченко

тимошенко савченко

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко считает, что «истерия» вокруг нардепа Надежды Савченко нужна для прикрытия антиукраинских действий власти, но поддержит лишение ее неприкосновенности.

Об этом она заявила в комментарии журналистам, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Все, что делается вокруг Надежды Савченко в последние дни, свидетельствует о том, что такой шумихой реально прикрывают антиукраинского шаги, которые делаются… Я считаю это истерией, которое прикрывает реальное состояние дел с коррупцией с последним расхищение украинской собственности», — сказала Тимошенко.

Она сомневается, что Савченко могла бы организовать государственный переворот в Украине.

По мнению Тимошенко, такими действиями в отношении Савченко, в частности прикрывают намерение лишить государство управления газотранспортной системой.

Вместе с тем она отметила, что в ситуации с Савченко должны разобраться силовые структуры.

Тимошенко сообщила, что фракция «Батькивщина» будет голосовать за лишение неприкосновенности бывшей коллеги по фракции, как всегда голосует в вопросах лишения неприкосновенности.

В БПП сегодня заявили, что политическую ответственность за мандат Савченко несет Тимошенко.


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