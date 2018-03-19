Эмир Кувейта награжден орденом Ярослава Мудрого

Президент Украины отметил вклад эмира в развитие украинско-кувейтских отношений.

Эмир Кувейта награжден орденом Ярослава Мудрого
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко накануне своей поездки в Кувейт подписал указ о награждении эмира этого государства Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха орденом Ярослава Мудрого I степени. Он награжден "за значительный личный вклад в развитие украинско-кувейтских межгосударственных отношений".

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Порошенко и эмир Кувейта встречались 18 марта.

Орден Ярослава Мудрого вручается гражданам за выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в отрасли государственного строительства, укреплении международного авторитета Украины, развитии экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения и пр. Им можно награждать как граждан Украины, так и иностранцев.

Первая степень ордена, которую получил эмир Кувейта, - самая высокая.

В рамках двухдневной поездки Порошенко в Кувейт 18-19 марта был достигнут ряд договоренностей о сотрудничестве в военной, научной и спортивной сферах. Также Украина договорилась с Кувейтом об упрощении визового режима, а Порошенко призвал кувейтский бизнес принять участие в приватизации.


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