"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко

Главный донецкий боевик Александр Захарченко выставил на всеобщее обозрение свою боязнь лифтов: он устроил истерику, когда застрял в лифте одного из общежитий оккупированного Донецка. Об этом сообщают пользователи соцсети, передает Час Пик.

В частности, блогер под ником Фашик Донецкий рассказал о курьезной ситуации: по его словам, сотрудники пропагандистского телеканала приехали снимать сюжет о том, как донецкое "правительство" построило общежитие для тех, кто в результате боевых действий потерял жилье. Он отметил, что камеры сняли все, за исключением одной детали: истерику Захарченко, который застрял в лифте.

Блогер написал, что глава так называемой "ДНР" зашел в лифт один, без своих телохранителей, после чего кабина остановилась. Сообщается, что крик Захарченко не сравним ни с чем.

По его мнению, крик строителя, который уронил кувалду себе на палец - это просто шепот по сравнению с тем, как кричал Захарченко. Блогер сообщил, что донецкий боевик проклинал всех и вся, будто бы он увидел Дмитрия Яроша в кабине.

По имеющейся информации, Захарченко выпустили спустя 3-4 минуты после остановки лифта. В свою очередь, виноватым в данной ситуации сделали лифтера, которого сразу отправили на подвал.

Блогер предположил, что таким образом из бедного мужчины выбьют любые признания в грехах, которые он даже не совершал.

Между тем, у всех присутствующих взяли подписку о неразглашении "гостайны".