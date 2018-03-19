ЕС и НАТО должны предоставить Украине оборонительное оружие - Расмуссен
Европейский Союз и Североатлантический альянс должны предоставить Украине оборонительное оружие, продвигать инвестиции в украинскую экономику и усилить санкции против РоSSии.
Такое мнение выразил бывший генеральный секретарь НАТО, советник Президента Украины Андерс Фог Расмуссен на международной конференции «Развитие безопасной и устойчивой Украины: прогресс и вызовы» в понедельник в Брюсселе, сообщает собственный корреспондент
«Во-первых, это безопасность. Мы должны помочь Украине укрепить возможности защищать себя от роSSийской агрессии. Мы должны предоставить Украине оборонительное вооружение и системы», — отметил экс-глава Альянса.
По мнению Расмуссена, это также станет мощным сигналом накануне саммита НАТО в июле текущего года.
Вторым направлением помощи Украине датский политик назвал продвижение инвестиций в экономику государства.
«Сегодня Украина является очень выгодной для европейских инвестиций. Украина много сделала для улучшения инвестиционного климата», — считает Расмуссен.
В-третьих, подчеркнул советник Президента Украины, Запад должен продолжать и усиливать политику санкций против РоSSии.
«ЕС должен в будущем продолжать санкции на 12 месяцев, ведь сейчас они продолжаются по 6 месяцев. Это ликвидирует неопределенность относительно будущего санкций. Также должны быть усилены персональные санкции против окружения Путина», — подчеркнул Расмуссен.
Он отдельно акцентировал внимание на том, что Евросоюз должен отказаться от роSSийского чисто политического проекта газопровода «Северный поток-2».
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