Климкин: для РоSSии уже нет "красных линий", она начала войну против цивилизованного мира

"Мы должны дать скоординированный ответ на эти угрозы".

Министр иностранных дел Павел Климкин призвал европейских партнеров вместе ответить на нетрадиционную, но реальную войну РоSSийской Федерации, которую она ведет против цивилизованного мира.

Об этом он заявил во время рабочего визита в Брюссель, сообщается на сайте МИДа.

В понедельник, 19 марта, Климкин принял участие в политологическом мероприятии Центра европейской политики "Строительство безопасной и прочной Украины: прогресс и вызовы". Спикерами мероприятия были также бывший генеральный секретарь НАТО, глава "Расмуссен Глобал" Андерс Фог Расмуссен и глава Комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макалистер.

Выступая с речью, Климкин подчеркнул, что Украина продолжает евроинтеграционные трансформации и комплексное реформирование страны на фоне гибридной агрессии РФ .

По убеждению Климкина, недавние события в Великобритании является "тревожным звонком для цивилизованного мира".

"РоSSия не собирается останавливаться и уже осуществляет грубые химические атаки в Европе, поэтому надо удвоить усилия для построения безопасной среды в странах ЕС и соседства", - отметил он.

"Мы часто слышим, что Путин перешел ту или иную "красную линию". Для РоSSии больше нет "красных линий". Забудьте об этом. РоSSия начала нетрадиционную, но уже вполне реальную войну против демократических институтов и цивилизованного мира. Мы должны дать скоординированный ответ на эти угрозы", - подчеркнул Климкин.