ЕС не признает роSSийские выборы в аннексированном Крыму

"ЕС не признает незаконную аннексию Крыма, а значит, не признает проведения выборов на полуострове"

Европейский союз не признает результатов голосования в оккупированном Россией Крыму на выборах президента и призвал изучить сообщения о нарушениях, которые поступали от международных наблюдателей.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних дел (EEAS) Майи Косьянчич.

Отмечается, что Евросоюз основывается на предварительном отчете миссии иностранных наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека и Парламентской ассамблеи организации.

" ЕС не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией , а значит, не признает проведения выборов на полуострове. Работа наблюдателей ОБСЕ и участие в наблюдении дипломатов стран ЕС на территорию полуострова не распространялось", - говорится в заявлении.

В EEAS также добавили, что в целом выборы проводились "в чрезмерно контролируемой правовой и политической среде, что характеризуется постоянным давлением на критические голоса".