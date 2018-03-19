ЕС не признает роSSийские выборы в аннексированном Крыму

"ЕС не признает незаконную аннексию Крыма, а значит, не признает проведения выборов на полуострове"

ЕС не признает роSSийские выборы в аннексированном Крыму
Фото: www.ednist.info

Европейский союз не признает результатов голосования в оккупированном Россией Крыму на выборах президента и призвал изучить сообщения о нарушениях, которые поступали от международных наблюдателей.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних дел (EEAS) Майи Косьянчич.

Отмечается, что Евросоюз основывается на предварительном отчете миссии иностранных наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека и Парламентской ассамблеи организации.

"ЕС не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, а значит, не признает проведения выборов на полуострове. Работа наблюдателей ОБСЕ и участие в наблюдении дипломатов стран ЕС на территорию полуострова не распространялось", - говорится в заявлении.

В EEAS также добавили, что в целом выборы проводились "в чрезмерно контролируемой правовой и политической среде, что характеризуется постоянным давлением на критические голоса".

Напомним, Киев передал ЕС список из 140 фамилий, задействованных в организации и проведении незаконных выборов в Крыму.


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