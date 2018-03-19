Два телеканала показали карты Украины без Крыма: реакция правительства и украинцев

В пятницу, 16 марта, в годовщину незаконного референдума, проведенного РФ на территории Крымского полуострова телеканалы "UA:Перший" и СТБ показали карту Украины без Крыма, передает Час Пик.

Команда Общенационального канала назвала такой инцидент технической ошибкой, а также извинилась перед украинцами. Сотрудники телеканала нашли виноватого - дизайнера, который готовил макет и режиссера, который не проверил его перед запуском в эфир.

На СТБ также поспешили с извинениями, а также заявили, что Крым - это Украина.

В свою очередь, вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что не верит в такие совпадения, а также потребовал назвать фамилии виновных. Об этом он написал в своем Твиттере.

Украинцы очень бурно отреагировали на такие "ляпы" украинских каналов. Зрители СТБ считают, что необходимо пересмотреть, чем на самом деле дышит персонал, а также, какие кадры там работают.

"На СТБ что-то много ошибок, антиукраинских. Пора пересмотреть, чем дишит персонал", "подсознание говорит громче сознания. Прям по Фрейду", "Что-то часто эти ошибки происходят", "СТБ- ПРОРОССИЙСКИЙ КАНАЛ", - комментируют украинцы.

В свою очередь, сотрудники телеканала сослались на человеческие фактор, который может произойти с каждым. Также в пресс-службе телеканала сообщили, что никого увольнять не собираются, так как будет проведено служебное расследование.

"К нашему большому сожалению, технические ошибки и человеческий фактор отменить нельзя. Поэтому сейчас мы можем только признать ошибку, принести свои извинения и сделать все, чтобы исключить ее в будущем. Была допущена техническая ошибка. Мы не считаем, что это нормально и не собираемся снимать с себя ответственность. Также не собираемся ее перекладывать исключительно на человека, который ее допустил. Будет проведено служебное расследование, которое определит вину сотрудников. Но при этом телеканал не снимает с себя ответственности за эту ситуацию", - написали в пресс-службе.

Между тем, зрители телеканала "UA:Перший" возмущены тем, что до 2014 года никогда такого не было, а также в недоумении от того, почему такие "технические ошибки" происходят не со Львовской или Киевской областями, например, а только с аннексированным полуостровом.

"Почему-то до 2014 года таких ошибок не было, чтобы карта Украины без какой-то области в эфире была показана. "Техническая ошибка" именно с Крымом, а не с Киевской или Львовской областями. Очень показательно", - прокомментировали граждане Украины.

В свою очередь, глава телеканала Зураб Аласания отреагировал на недовольство украинцев. По его словам, такие ошибки допускаются очень часто. А ситуацию, почему такого не происходит с другими областями он объяснил так: просто этого никто не замечает, но и такие ляпы также бывают.

"Таких ошибок ежегодно десятки. На любом канале, включая UA: Первый. Вам трудно догадаться, почему никто не замечает? Да потому что никто на ошибку со Львом или Киевом просто не обращает внимания.

Да и в этом случае не вы обратили внимание - а Ваше внимание обратили. Именно на эту одну ошибку - хотя ошибка была не одна. Может Вы заметили еще одну? Конечно нет. Ни одна область не была обозначена ВООБЩЕ. Теперь небо упало Вам на голову? Или вторую ошибку Вы считаете случайностью, а первую - не случайностью? Может все же вместо даты параноидальным настроениям поглощать себя - позволить поработать логике?", - написал Аласания.