Киевляне не захотели переименовывать площадь Льва Толстого в Чикаленко

В голосовании приняли участие 3096 человек.

Жители Киева отказались переименовывать площадь Льва Толстого в площадь имени Евгения Чикаленко.

Об этом сообщается на странице голосования на сайте Киевской городской горадминистрации.

В голосовании приняли участие 3096 человек, из которых за переименование высказались 1279 человек, 1813 - против.

Отмечается, что к проекту переименования предлагалось 134 варианта.

Евгений Чикаленко является украинским меценатом, публицистом, агрономом, землевладельцем начала 20 века. Голосование продлилось с 18 февраля по 18 марта.

Напомним, в феврале Киевский городской совет переименовал станцию "Петровка" столичного метрополитена в "Почайну".