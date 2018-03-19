Киевляне не захотели переименовывать площадь Льва Толстого в Чикаленко

В голосовании приняли участие 3096 человек.

Киевляне не захотели переименовывать площадь Льва Толстого в Чикаленко
Площадь Льва Толстого
Фото: wikipedia.org

Жители Киева отказались переименовывать площадь Льва Толстого в площадь имени Евгения Чикаленко.

Об этом сообщается на странице голосования на сайте Киевской городской горадминистрации.

В голосовании приняли участие 3096 человек, из которых за переименование высказались 1279 человек, 1813 - против.

Отмечается, что к проекту переименования предлагалось 134 варианта.

Евгений Чикаленко является украинским меценатом, публицистом, агрономом, землевладельцем начала 20 века. Голосование продлилось с 18 февраля по 18 марта.

Напомним, в феврале Киевский городской совет переименовал станцию "Петровка" столичного метрополитена в "Почайну".


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