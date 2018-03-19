Чего ждать от Путина и его агрессивной РоSSии? - WP

У Владимира Путина теперь более твердая позиция в РоSSии и в мире благодаря тому, что он получил мандат еще на шесть лет президентства.

Об этом пишет Washington Post, оценивая, чего стоит ждать в течение следующих шести лет правления Путина оппонентам РоSSии, соседям и, собственно, миллионам россиян, сообщает ZN.UA.

Внутренние соперники Путина в основном отступили и проведут этот период в тени. Его иностранные оппоненты погрязли в собственных проблемах: от процесса выхода Великобритании из Евросоюза до хаоса и противоречий, которые порождает администрация Дональда Трампа в США .

Даже грубые нарушения на выборах вряд ли повредят «броню» Путина. А обвинения в том, что он вмешивался в американские выборы и устроил атаку на экс-шпиона в Британии лишь усилили его позиции дома.

Отношения между Россией и Западом уже на самом низком уровне со времен распада СССР 26 лет назад. Несмотря на доброжелательные отношения с Трампом, в течение нового президентского срока у Путина будет мало причин искать договоренностей с Вашингтоном, особенно в разгар расследования роSSийского вмешательства в американские президентские выборы в 2016 году.

Лояльные к Путину политики усилили свои позиции на недавних выборах в Италии и Германии. Западные страны, скорее всего, столкнутся с еще большим количеством роSSийских хакерских атак и потоком пропаганды, которые будут нацелены на то, чтобы навредить выборам или как-то еще дискредитировать демократию. Не исключено, что они вмешаются в среднесрочные выборы в США в ноябре.

Учитывая то, что популярность Путина опирается на его враждебность к Западу, стоит ждать жесткой риторки от него каждый раз, когда он почувствует угрозу дома, а также более дерзких голосований в Совете безопасности ООН , где он будет блокировать все, что посчитает угрозой для роSSийских интересов.

Несколько недель назад он провозгласил, что РоSSия разработала новое ядерное оружие, с которым не справятся системы противоракетной обороны. Это четко указывает на безоговорочное желание Путина усиливать роSSийскую силу устрашения.

Вряд ли РоSSия начнет выводить свои силы из Сирии в ближайшее время. Ведь она считает, что получила там геополитическую победу над «незаконным» вторжением Запада в страну.

Путин может ввести свои войска как «миротворческие» в другие страны в регионе, которые переживают конфликты, к примеру в Ливию, где у РоSSии есть нефтяные интересы и где»сокрушительное западное вторжение семь лет тому назад посеяло беспредел в стране, которой теперь руководят экстремисты».

Для россиян самой большой победой Путина за 18 лет правления стала аннексия Крыма и подавление амбиций Украины приблизиться к ЕС и НАТО.

Путин испытывает давление американских и европейских санкций, но он демонстрирует нежелание идти на уступки ради их отмены. Украина, которую возглавляет нестабильное правительство, до сих пор страдает от замороженного, но опасного конфликта, который служит интересам Путина.

РоSSийские действия против Украины посылают другим странам на роSSийской орбите сигнал, что движение в западном направлении опасно.

«А страны ЕС , которые когда-то были республиками СССР , все больше дрейфуют в сторону Москвы: от Венгрии и Польши до Чехии и Словакии», — считает издание.

Новый мандат теоретически дает Путину силу провести решительные реформы, которые РоSSии давно нужны, чтобы поднять уровень жизни и избавиться от нефтяной зависимости. Но роSSийский президент убедил россиян, что решительные изменения опасны, а защита страны он «внешних угроз» имеет приоритет над улучшением повседневной жизни.

Эксперты допускают, что Путин может пойти на небольшие изменения, такие как борьба против коррупции на местном уровне. Но больших изменений, таких как реформирование пенсионной системы (непопулярная инициатива среди избирателей Путина) или сокращение расходов на сектор безопасности (которое не одобряют друзья Путина со времен КГБ), не стоит ждать.

Самым большим вопросом для россиян в следующие шесть лет будет о том, что произойдет потом. Конституция требует, чтобы Путин ушел в отставку в 2024 году. Но он может ликвидировать это ограничение или вновь назначить ручного преемника, которым он будет руководить из-за кулис.

А члены внутреннего круга Путина будут соревноваться за то, чтобы занять его место, когда президент наконец-то уйдет со сцены. Издание допускает, что он может также начать продвигать инициативы по развитию искусственного интеллекта или других инноваций, чтобы привлечь молодые поколения. Их лояльность ему необходима для того, чтобы его наследие пережило его самого.