На заместителя Матиоса завели дело о незаконном обогащении

Следствие заинтересовалось роскошным домом прокурора.

На заместителя Матиоса завели дело о незаконном обогащении
Фото: argumentua.com

Национальное антикоррупционное бюро расследует уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения заместителя главного военного прокурора Дмитрия Борзых.

"Уголовное производство зарегистрировано. Проводится расследование", - сообщил спикер Специальной антикоррупционной прокуратуры Ярослав Гордиевич "Украинским новостям".

Производство открыто по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ст. 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса.

Декларация Борзых засекречена.

Однако, по словам источника агентства в САП, в ней не указаны расходы на аренду дома, в котором он проживает, а также материальное и имущественное состояние его сожительницы. Борзых арендует дом в селе Лесники под Киевом площадью 390 кв. м и владеет автомобилем Toyota Camry стоимостью 300 000 гривен. В его декларации не указаны также члены семьи и их имущество.

Напомним, в декабре 2017 года журналисты программы "Наші гроші" сообщили, что Борзых в 2016 году арендовал большой дом в Лесниках с солнечными панелями обогрева и с ландшафтным дизайном двора. По данным риелторов, стоимость аренды такого дома - 3,5 тысячи долларов в месяц.


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