Оператора телефонной связи в Одессе уличили в сотрудничестве с ФСБ РоSSии
Через незаконный канал связи боевики "ЛНР" свободно общались между собой и роSSийскими кураторами.
Правоохранители Одессы уличили международного оператора телефонной связи на сотрудничестве с роSSийскими спецслужбами.
Об этом сообщается на сайте Службы безопасности.
Установлено, что владелец компании, гражданин РФ, дал указание работникам маршрутизировать трафик с временно оккупированных территорий Луганской области в сети роSSийских операторов. Для этого был задействован специальный программно-аппаратный телекоммуникационный комплекс.
"Через этот незаконный канал связи боевики "ЛНР" свободно общались между собой и роSSийскими кураторами. Спецслужбы РФ получили контроль над персональными данными и телефонными разговорами украинских граждан и организаций, которые пользовались «услугами» этого оператора", - отмечается в сообщении.
В ходе обысков в офисе и технических помещениях оператора, а также по месту проживания владельца обнаружили специальное телекоммуникационное оборудование стоимостью более 0,5 млн гривен, которое использовалось для незаконной маршрутизации трафика. Правоохранители также изъяли переписку и документы, подтверждающие предоставление услуг телефонной связи представителям террористической организации "ЛНР" и сотрудничества с ФСБ РоSSии.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса гражданину РФ объявлено о подозрении в содействии деятельности террористической организации. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, ранее СБУ выявила подозреваемых в причастности к антиукраинской деятельности в 5 областях и Киеве.
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