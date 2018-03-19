Оператора телефонной связи в Одессе уличили в сотрудничестве с ФСБ РоSSии

Через незаконный канал связи боевики "ЛНР" свободно общались между собой и роSSийскими кураторами.

Правоохранители Одессы уличили международного оператора телефонной связи на сотрудничестве с роSSийскими спецслужбами.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности.

Установлено, что владелец компании, гражданин РФ , дал указание работникам маршрутизировать трафик с временно оккупированных территорий Луганской области в сети роSSийских операторов. Для этого был задействован специальный программно-аппаратный телекоммуникационный комплекс.

"Через этот незаконный канал связи боевики "ЛНР" свободно общались между собой и роSSийскими кураторами. Спецслужбы РФ получили контроль над персональными данными и телефонными разговорами украинских граждан и организаций, которые пользовались «услугами» этого оператора", - отмечается в сообщении.

В ходе обысков в офисе и технических помещениях оператора, а также по месту проживания владельца обнаружили специальное телекоммуникационное оборудование стоимостью более 0,5 млн гривен, которое использовалось для незаконной маршрутизации трафика. Правоохранители также изъяли переписку и документы, подтверждающие предоставление услуг телефонной связи представителям террористической организации "ЛНР" и сотрудничества с ФСБ РоSSии.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса гражданину РФ объявлено о подозрении в содействии деятельности террористической организации. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: ssu.gov.ua