?Макрон заявил Путину о поддержке территориальной целосности Украины

Президенты также обсудили ситуацию в Африке и Сирии.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом РоSSийской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.

В ходе разговора Макрон напомнил о своей приверженности конструктивному диалогу между Россией , Францией и Европой.

"Президент напомнил, что Франция по-прежнему твердо привержена полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и эффективной реализации Минских соглашений как можно скорее", - говорится в сообщении.

Путин и Макрон также обсудили ситуацию в Африке и Сирии, в частности - в Восточной Гуте, и призвал РоSSию приложить все усилия, чтобы остановить боевые действия, ведущие к жертва среди гражданского населения.

Макрон призвал роSSийские власти "пролить свет" на обстоятельства отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Напомним, Франция не признает выборы президента РоSSийской Федерации в аннексированном Крыму.