Макрон заявил Путину о поддержке территориальной целосности Украины
Президенты также обсудили ситуацию в Африке и Сирии.
Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом РоSSийской Федерации Владимиром Путиным.
Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.
В ходе разговора Макрон напомнил о своей приверженности конструктивному диалогу между Россией, Францией и Европой.
"Президент напомнил, что Франция по-прежнему твердо привержена полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и эффективной реализации Минских соглашений как можно скорее", - говорится в сообщении.
Путин и Макрон также обсудили ситуацию в Африке и Сирии, в частности - в Восточной Гуте, и призвал РоSSию приложить все усилия, чтобы остановить боевые действия, ведущие к жертва среди гражданского населения.
Макрон призвал роSSийские власти "пролить свет" на обстоятельства отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери.
Напомним, Франция не признает выборы президента РоSSийской Федерации в аннексированном Крыму.
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