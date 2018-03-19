Макрон заявил Путину о поддержке территориальной целосности Украины

Президенты также обсудили ситуацию в Африке и Сирии.

?Макрон заявил Путину о поддержке территориальной целосности Украины
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Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом РоSSийской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.

В ходе разговора Макрон напомнил о своей приверженности конструктивному диалогу между Россией, Францией и Европой.

"Президент напомнил, что Франция по-прежнему твердо привержена полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и эффективной реализации Минских соглашений как можно скорее", - говорится в сообщении.

Путин и Макрон также обсудили ситуацию в Африке и Сирии, в частности - в Восточной Гуте, и призвал РоSSию приложить все усилия, чтобы остановить боевые действия, ведущие к жертва среди гражданского населения.

Макрон призвал роSSийские власти "пролить свет" на обстоятельства отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Напомним, Франция не признает выборы президента РоSSийской Федерации в аннексированном Крыму.


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