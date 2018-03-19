РоSSийский экс-шпион Сергей Скрипаль, который вместе с дочерью был отравлен нервно-паралитическим веществом в Британии, возможно, поддался его действию через систему вентиляции собственного автомобиля.

Об этом сообщают источники ABC News, передает Укринформ.

По их версии, распространившееся по салону автомобиля нервно-паралитическое вещество было порошкообразной формы.

Как известно, 5 марта полиция британского города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров в результате действия неизвестного опасного вещества серьезно пострадали двое людей. Позже выяснилось, что это бывший двойной агент экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который в 2010 году получил политубежище в Великобритании после взаимного обмена разведчиками, и его дочка Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Через неделю после этого британский премьер Тереза Мэй заявила, что ответственность за отравление, вероятнее всего, лежит на РоSSии. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом группы «Новичок», которое разработано в РФ .

РоSSия обвинения Лондона отрицает. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 17 марта заявила, что в РоSSии и Советском Союзе никогда не было исследований по разработке химических веществ с кодовым названием «Новичок».

Британское правительство приняло решение выслать 23 роSSийских дипломата из-за покушения на Скрипаля. В МИД РоSSии заявили, что в ответ вышлют из страны такое же количество британских дипломатов.