Скрипаля могли отравить порошкообразным веществом в авто — ABC News
РоSSийский экс-шпион Сергей Скрипаль, который вместе с дочерью был отравлен нервно-паралитическим веществом в Британии, возможно, поддался его действию через систему вентиляции собственного автомобиля.
Об этом сообщают источники ABC News, передает
По их версии, распространившееся по салону автомобиля нервно-паралитическое вещество было порошкообразной формы.
Как известно, 5 марта полиция британского города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров в результате действия неизвестного опасного вещества серьезно пострадали двое людей. Позже выяснилось, что это бывший двойной агент экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который в 2010 году получил политубежище в Великобритании после взаимного обмена разведчиками, и его дочка Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.
Через неделю после этого британский премьер Тереза Мэй заявила, что ответственность за отравление, вероятнее всего, лежит на РоSSии. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом группы «Новичок», которое разработано в РФ.
РоSSия обвинения Лондона отрицает. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 17 марта заявила, что в РоSSии и Советском Союзе никогда не было исследований по разработке химических веществ с кодовым названием «Новичок».
Британское правительство приняло решение выслать 23 роSSийских дипломата из-за покушения на Скрипаля. В МИД РоSSии заявили, что в ответ вышлют из страны такое же количество британских дипломатов.
Кроме того, Британия заявила о замораживании роSSийских активов в стране. Из-за международного скандала королевская семья и британские министры не поедут на чемпионат мира по футболу, который будет проходить в этом году в РоSSии. Британский регулятор в сфере телерадиовещания не исключил возможности блокирования телеканала Russia Today, который работает в Британии. РФ угрожает запретить британские СМИ в случае блокирования Russia Today.
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