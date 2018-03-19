Украине необходимо бороться с размыванием налоговой базы, - Южанина

В ближайшее время Украина будет имплементировать сложные шаги.

Украине нужно внедрить рекомендации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с размыванием налоговой базы. Страны-члены ОЭСР предложили их еще в 2013 году. Об этом заявила народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина на круглом столе, организованном Институтом Горшенина на тему "Дерегуляция против" серых зон "в украинском бизнесе".

"Нам надо бороться с размыванием налоговой базы. В ближайшее время мы должны будем имплементировать все трудные шаги, которые нам предлагает мир. Для того, чтобы не стать страной из черного списка, с которой экономические отношения будут вести очень неохотно ", - сказала Южанина.

Впрочем народный депутат добавила, что в этом вопросе следует также учитывать украинские реалии.

Так, по мнению и.о. директора ГП "Укрспирт" Юрия Лучечко, пересмотра требует закон о диверсификации ставок акцизных налогов.

"Сегодня в Украине существует унифицированный акцизный сбор, то есть все, что касается спирта или спиртосодержащих веществ полностью облагается налоговой ставкой 100 процентов - 1260 гривен. Хотя во всем цивилизованном мире спирт облагается ставкой акциза - ноль", - сказал Лучечко.

"Спиртовая отрасль является одной из самых "серы ", можно даже сказать более "черных" отраслей. Предприятия спиртовой промышленности попадают в зону риска, и нормативная база в этой сфере является не до конца урегулирована", - добавил Лучечко.

Впрочем, по мнению главы "Укрспирта", Украина имеет достаточно ресурсов, чтобы оживить и восстановить экономику самостоятельно. В частности, Лучечко считает, что внедрение обязательности добавки биотоплива будет способствовать развитию сектора переработки зерновых и запустит рынок биотоплива внутри страны. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламента.

"Надо создать максимально комфортные условия для того, чтобы производитель мог заниматься переработкой украинского сырья внутри страны", - подытожил Лучечко.